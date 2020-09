Michael Böss: I det postkristne samfund findes der ingen tilgivelse

I det moralske samfund lader ingen fortid være fortid, skriver Michael Böss efter at have fulgt debatten om udenrigsminister Jeppe Kofod (S), der i 2008 havde sex med en 15-årig pige

Der er i de seneste dage mange på Facebook og i de trykte medier, der har udtalt sig om den 12 år gamle sag om udenrigsminister Jeppe Kofod (S), der havde sex med en 15-årig på et DSU-kursus. Nogle, deriblandt et folketingsmedlem fra Radikale Venstre, mener, at det var forkert af statsminister Mette Frederiksen (S) at udnævne ham til minister, og at han bør trække sig.

Velkommen til det postkristne, moralske samfund. I det samfund findes der ingen tilgivelse. Her giver vi aldrig nogen en chance til. Her kan man ikke lære af sine fejl. Her lader vi ikke fortid være fortid.

Her findes der hverken synd eller soning, men kun forbrydere og ofre. Her er det folkeopinionens selvbestaltede vogtere, der administrerer dommedag for os. Her lever vi under loven, og under den findes der ingen nåde.