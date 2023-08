Midler mod migræne og demens giver Lundbeck milliardoverskud

Flere af de lægemidler, som det danske medicinalfirma Lundbeck står bag, klarer sig godt.

Det er en af forklaringer på, at selskabet har set sit overskud vokse med 61 procent i løbet af første halvdel af 2023.

Det viser Lundbecks halvårsregnskab onsdag.

Selskabet har tjent 1,5 milliarder kroner i købet af de seks måneder.

Et af de nyere lægemidler, som Lundbeck har store forhåbninger til, er migrænemidlet Vyepti.

Midlet har næsten set en fordobling i salget i perioden med en omsætning på 757 millioner kroner.

Lundbeck udvikler, producerer og sælger lægemidler mod hjernesygdomme. Det er blandt andet også rettet mod sygdomme som epilepsi, depression, angst, Huntingtons og Alzheimers.

Selskabet største varemærker - Brintellix og Rexulti - har begge oplevet vækst i løbet af første halvår.

Størst har den været for Rexulti, der bruges i behandling mod depression og demens, ligesom det også ordineres til patienter med skizofreni.

Salget er vokset med 21 procent til mere end 2,1 milliarder kroner.

Det har medvirket til en samlet omsætning på 9,98 milliarder kroner.

Det er ikke tidligere set højere for den periode, siger topchef Deborah Dunsire i regnskabet.

- Jeg er glad for Lundbecks fortsatte bæredygtige vækst og resultater, og jeg er helt overbevist om, at Lundbeck er godt positioneret for fremtiden, lyder det.

Regnskabet bliver det sidste under hendes ledelse.

I juni meldte selskabet nemlig ud, at hun stopper som administrerende direktør efter fem år på posten.

Hun bliver afløst af sin landsmand Charl van Zyl. Han har blandt andet en fortid hos den internationale medicinalgigant Eli Lily.

