Midt i sponsorflugt holder 7-Eleven fast i støtte til Pride på 11. år

Efter at have blødt sponsorer de seneste uger har Copenhagen Pride fredag præsenteret årets første runde af partnerskaber.

Her kan man se virksomheder som 7-Eleven, Deloitte, Flying Tiger og Stoli. Det er alle såkaldte hovedpartnere, som har valgt at fortsætte.

Der er også virksomheder som Lagkagehuset, 3F, Egmont og Carlsberg.

Faktisk er alle aktører på fredagens liste gengangere - med undtagelse af Demant, som blandt andet laver høreapparater. De er nye partnere.

For nogle uger siden oplyste 7-Eleven til mediet, at der skulle tages en "grundig dialog" med Copenhagen Pride.

- Inklusion og diversitet er store fokusområder for 7-Eleven, og derfor er vi glade for at kunne meddele, at vi på 11. år støtter den dagsorden som partner for Copenhagen Pride, skriver 7-Elevens kommunikationschef, Tine Gutfelt, til DetailWatch fredag.

Copenhagen Pride skriver, at flere partnere vil blive annonceret i de kommende uger og måneder.

Prides forperson, Benjamin Hansen, siger i en pressemeddelelse, at han er "ekstremt taknemmelig for de partnere, der har fornyet deres støtte eller er med for første gang i år".

- At stå op for LGBTI+-menneskerettigheder er vigtig, og vi bifalder vores partnere for at tage den kamp sammen med Pride, lyder det.

Sponsorflugten begyndte i februar, hvor det i en pressemeddelelse fra organisationen lød, som om man ville bede eventuelle samarbejdspartnere tage stilling til spørgsmål om konflikten i Gaza.

Men kommunikationen "var fyldt med fejl", anerkendte Pride i marts.

- Vi er oprigtigt kede af, at vi har skabt tvivl om disse partnerskaber, og vi vil gøre vores yderste for at skabe et fornyet tillidsfuldt samarbejde, lød det i en udtalelse 7. marts.

Men skaden var tilsyneladende sket.

Den generelle begrundelse fra de flygtende partnere er, at organisationens arbejde overskygges af politiske toner.

Tidligere har blandt andet Dansk Industri, Mærsk, Novo Nordisk, DFDS, Tryg, og Nykredit trukket sig.

Så sent som torsdag gjaldt det Danske Bank, Rambøll, Ørsted og Volkswagen.

/ritzau/