Midtjyllands Lufthavn holder liv i rute til København med ny aftale

Midtjyllands Lufthavn i Karup har netop underskrevet en aftale med et nyt selskab, der skal fragte til passagererne til København i fremtiden.

Det oplyser borgmester i Viborg Ulrik Wilbek (V), der også er bestyrelsesformand for lufthavnen. Det skriver TV Midtvest.

Lufthavnen har ledt efter en redningsplan, efter at Danish Air Transport (DAT) i begyndelsen af august besluttede at indstille alle flyvninger.

Ulrik Wilbek sætter ikke navn på den nye samarbejdspartner.

- Den nye operatør ønsker først at få det hele offentliggjort, når alle tidspunkter for afrejse er faldet på plads med Kastrup Lufthavn, og man kan begynde at bestille billetter.

- Det kan man på fredag, siger han til mediet.

Den sidste ruteflyvning med DAT skal efter planen finde sted om ganske få dage. Dermed er aftalen kommet på plads i 11. time.

DAT indstillede først gang driften i december sidste år på grund af høje brændstofpriser og for få solgte billetter.

Det skete blandt andet, efter at regeringen havde vedtaget en toårig aftale om statsstøtte til Midtjyllands Lufthavn på 4,2 millioner kroner om året.

Aftalen var midlertidigt med til at lokke DAT tilbage til lufthavnen, da selskabet blev tilbudt nogle fordelagtige opstartsvilkår. Det har luftfartsmediet Check-In tidligere skrevet.

Men i august blev en endegyldig beslutning taget om ikke at varetage flyvningen mellem Karup og Kastrup længere.

Lufthavnen i Karup blev etableret i 1965. Den er ejet af kommunerne i Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer og Viborg.

Ruten mellem Karup og Kastrup er lufthavnens eneste.

Før coronakrisen ramte, rejste cirka 120.000 passagerer gennem lufthavnen hvert år.

Tidligere har også SAS, Norwegian og Cimber-Sterling fløjet fra Karup.

