Vincent Beso havde altid drømt om Europa. En svensk fodboldklub og en skål med blod blev hans adgangsbillet

Aftalen kom i stand, da Fredrik Lindström kontaktede den deltidsprofessionelle divisionsklub, vi kalder Drömmarnas FF. I en mail til klubbens vicedirektør, som Kristeligt Dagblad har set, beskrev hobby-fodboldagenten, hvordan han ad omveje var kommet i forbindelse med en Mr. Charles, sportschef ved Fodboldakademiet, en talentfabrik for fattige unge mænd i Nigeria, der har fødderne skruet rigtigt på.

Fodboldakademiets talenter, skrev han, kunne sammenlignes med de bedste i svenske topklubber som ”Malmø FF, Helsingborg, Kalmar FF”. Mr. Charles var en mand, man kunne regne med, fortsatte Lindström sin mail til vicedirektøren i Drömmarnas FF: ”I Nigeria findes, som du ved, uhørt mange gode fodboldspillere, men det nytter jo intet, når man ikke kan stole på skumle agenter”.

Han vedhæftede et brev fra Fodboldakademiet underskrevet af Mr. Charles. Det var fuldt af stavefejl, og i første sætning stod der, at Fodboldakademiet ”was borne out of the need to add to our quota to helping Society to keep youths out of crime”. Sætningen giver ringe mening, men betyder noget i retning af, at målet er at fastholde unge på den rigtige side af loven.

Fredrik Lindström fremhævede to spillere. Den ene var Vincent Beso, som var så god, at den store traditionsklub Toulouse fra den bedste franske fodboldrække viste interesse for ham.

Drömmarnas FF havde nu mulighed for at få de to talenter til prøvetræning. Det eneste, klubben skulle gøre, var at invitere dem til landet via den svenske ambassade i Nigeria.

”Jeg ordner alt med en invitation, billetter, møder dem i Stockholm/København og rejser med drengene til [byen, hvor de skulle prøvetræne]. Akademiet betaler alt for spillerne,” skrev Fredrik Lindström og sluttede mailen:

”Jeg gør dette, fordi jeg elsker fodbold, og fordi jeg gerne vil hjælpe mennesker i nød. Og i Nigeria har man det vældigt, vældigt svært.”