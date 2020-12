Vincent Beso ville ud af fængslet. Så han fortalte Udlændingestyrelsen, at han var homoseksuel

Betjentene tjekkede navnet på politiets Udlændingeinformationsportal. Et foto poppede op, men manden på billedet havde i modsætning til Vincent Beso flyveører og et stort modermærke i ansigtet...

Han var efterhånden færdig med at moppe gulvet, da han så en kvinde ved hoved­døren. Hun viftede ham nærmere, og Vincent Beso tænkte, at hun måtte være en kunde, der havde glemt noget. Han trak i håndtaget, men nåede knapt at reagere, før kvinden råbte ”politi” og sammen med tre civilklædte betjente stormede ind ad døren.

”Migrantens odyssé” er en artikelserie i tre kapitler. Dette er trejde kapitel. Har du ikke læst de to første kapitler, anbefaler vi, du begynder der. Find dem her.

