Mikkeller med nyt millionunderskud: Tabte penge på alle solgte øl

Pengene fosser ud af kassen hos den danske ølproducent Mikkeller.

Sidste år fik Mikkeller et underskud på 54,9 millioner kroner, hvilket er det største underskud for selskabet nogensinde.

Det viser Mikkellers årsregnskab for 2022, som er blevet offentliggjort mandag.

Året før lød underskuddet på 23,6 millioner kroner.

Ledelsen kalder i regnskabet resultatet for "utilfredsstillende".

Det gjorde særdeles ondt på bryggeriets indtjening, da priserne på råvarer og energi begyndte at stige kraftigt i løbet af sidste år.

Mikkeller havde nemlig på det tidspunkt allerede indgået prisaftaler med flere supermarkedskæder, som havde et års varighed.

Det fortæller Mikkel Bjergsø, medstifter, medejer og administrerende direktør i Mikkeller, til FødevareWatch

- Vi kunne simpelthen ikke nå at reagere hurtigt nok. Alle de øl, vi solgte sidste år, mistede vi penge på, siger Mikkel Bjergsø til mediet.

Mikkel Bjergsø ejer ifølge cvr-registeret 38,66 procent af Mikkeller. Derudover er en række udenlandske kapitalfonde medejere.

Også i selskabet bag Mikkeller, Bjergsø Holding, var 2022 et skidt år. Her lyder underskuddet på 106 millioner kroner.

Foruden bryggeriet Mikkeller ejer Bjergsø Holding også en række barer og restauranter.

Tidligere i år lukkede selskabet sin sidste bar i USA.

Forinden havde Mikkeller haft to barer og et bryggeri i San Diego i delstaten Californien samt barer i San Francisco, Los Angeles og på New York Mets' baseballstadion i New York.

Afskeden med den amerikanske del af forretningen er en del af et større arbejde med at skære de dele af forretningen, der ikke giver overskud, fra.

Det fortæller Mikkel Bjergsø til Finans.

Faktisk mener han, at de allerede er nået så langt med det arbejde, at 2023 bliver det første år med overskud siden 2017.

- Nu er vi et sted, hvor vi skal være innovative og udvikle markedet igen, siger han til mediet.

Mikkeller blev etableret i 2003 af Mikkel Bjergsø og Kristian Keller - deraf navnet.

