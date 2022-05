Intern sikkerhedschef i Forsvarets Efterretningstjeneste sigtes for dokumentfalsk og pligtforsømmelse.

Militær anklager overvejer at rejse straffesag mod ansat i FE

Den militære anklagemyndighed gør klar til at afgøre, om den interne sikkerhedschef i Forsvarets Efterretningstjeneste skal stilles for retten. Sagen drejer sig om pligtforsømmelse og dokumentfalsk.

Det skriver Politiken tirsdag.

I Auditørkorpset oplyser auditør Claus Risbjerg, at både den almindelige straffelov og den militære straffelov er i spil.

Sagen har sit udspring i affæren om en whistleblower i efterretningstjenesten. Vedkommende slog alarm til Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET), fordi han mente, at der skete ulovlig overvågning af borgere i kraft af et samarbejde med den amerikanske tjeneste NSA.

Senere afviste en hemmelig kommission bestående af tre landsdommere, at der var noget at bebrejde blandt andre den daværende chef for efterretningstjenesten, Lars Findsen.

Politiken skriver, at den militære anklagers sigtelser mod den interne sikkerhedschef har sit udspring i hans optræden i forbindelse med whistlebloweren. Blandt andet skulle han have fabrikeret en mail.

Sikkerhedschefens forsvarer er advokat Torben Koch. Han siger til Politiken, at han har fået det strengeste pålæg om ikke at udtale sig til medierne.

/ritzau/