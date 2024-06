Miljøanalytiker omtalt i TV 2-dokumentar er blevet politianmeldt

Miljøanalytiker Benny Østerø, som bliver omtalt i TV 2-dokumentaren "Den sorte svane", er blevet politianmeldt af sin tidligere arbejdsgiver A+ Miljø.

Det oplyser ejer af A+ Miljø, Kim Jensen, til TV 2.

Ifølge Kim Jensen er Benny Østerø blevet politianmeldt, inden dokumentaren kom ud. Han kommenterer ikke, om politianmeldelsen har relation til dokumentaren.

I skjulte optagelser i "Den sorte svane" kalder den tidligere bandidosrocker Fasar Abrar Raja miljøanalytikeren for en "tryllekunstner".

Ifølge eget udsagn fik rockeren hjælp af Benny Østerø til at udarbejde en miljøscreening af en bygning, som Fasar Abrar Raja skulle rive ned.

- Benny, det er min ven. Ham der tryllekunstneren. Han har lavet den rapport her. Og der har han glemt at skrive, at der er PCB, siger Fasar Abrar Raja i dokumentaren.

PCB er et miljøfarligt giftstof, som kan være til skade for både mennesker og miljø. Det blev brugt i byggematerialer indtil i 1970'erne.

I en oprindelig miljøscreening fra 2021, som TV 2 er i besiddelse af, blev der fundet PCB 16 steder i bygningen. Derudover blev der fundet asbest ved nogle vægfliser, skriver TV 2.

I den rapport, som Benny Østerø lavede, blev der kun påvist PCB over grænseværdierne et enkelt sted.

/ritzau/