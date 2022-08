Milliardhandel for containerselskab går i vasken for Mærsk

Et milliardsalg af selskabet Maersk Container Industry bliver ikke til noget for A.P. Møller-Mærsk. Det oplyser selskabets i en pressemeddelelse torsdag.

I september sidste år kom det frem, at Mærsk havde aftalt at sælge Maersk Container Industry til kinesiske China International Marine Containers (CIMC). Ifølge finansmediet Marketwire var prisen sat til omkring 6,3 milliarder kroner.

Men problemer med at få handlen godkendt af de relevante myndigheder betyder, at der ikke bliver noget salg af containerforretningen til CIMC.

Maersk Container Industry laver containere og har gennem årene udviklet sig til udelukkende at producere containere med køling. Hovedkvarteret og testfaciliteter ligger i Danmark, mens produktionen af containerne ligger i Qingdao i Kina.

Der er over 2000 ansatte i Maersk Container Industry.

Sydbanks senioranalytiker Mikkel Emil Jensen beskriver over for Marketwire det fejlslagne salg som et irritationsmoment for Mærsk. Men det er ikke et alvorligt slag for den danske gigant.

- I det store hele - med Mærsks skala og størrelse - har det ikke den store betydning, siger han til Marketwire.

- Det eneste, det rammer, det er investorhistorien om at ville være den rendyrkede forretning.

