Milliardindtjening til Grundfos i første halvår

Pumpeproducenten Grundfos har i årets første seks måneder nydt godt af en fyldt ordrebog, der har sendt omsætningen i vejret.

Helt præcist landede den på 18,1 milliarder kroner, hvilket er 14 procent bedre end i samme periode sidste år.

Indtjeningen før renter og skat lød på 2,5 milliarder kroner.

Poul Due Jensen, der er adm. direktør i Grundfos og barnebarn til virksomhedens stifter med samme navn, forklarer omsætningsvæksten med dygtige medarbejdere og forsyningskæder, som fungerer langt bedre end i tiden under og umiddelbart efter corona.

Og selv om en truende økonomisk krise betyder, at ordrerne ikke tikker ind i samme tempo længere, tror han også på et godt andet halvår af 2023.

- Der er, nu mere end nogensinde, brug for vores energieffektive produkter og løsninger verden over. Vi vil fortsætte med at forfølge mulighederne for at hjælpe vores kunder med at spare energi og vand til gavn for planeten, siger han i en pressemeddelelse.

Grundfos blev grundlagt i 1944 som støberi og maskinfabrik, der hurtigt specialiserede sig inden for pumpeteknik.

Virksomheden er for størstedelens vedkommende ejet af en erhvervsdrivende fond. Efterkommerne af Poul Due Jensen ejer mindre end 10 procent af aktierne i virksomheden.

/ritzau/