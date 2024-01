Milliardinvestering i ladestandere fremrykkes efter elbilbølge

Selskabet Clever kommer til at fremrykke sine investeringer, så det alene i år investerer mere end en milliard kroner i nye ladepunkter til elbiler.

Det oplyser selskabets administrerende direktør, Casper Kirketerp-Møller, til Børsen.

- Det er vigtigt, hvis vi skal accelerere overgangen til elbiler, siger han.

Udmeldingen kommer som svar på, at salget af elbiler i Danmark for alvor tog fart sidste år. I løbet af året blev elbil nummer 200.000 indregistreret.

Milliardinvesteringen skal føre til 15.000 nye offentligt tilgængelige ladepunkter, skriver mediet.

Clever har allerede opstillet flere end 30.000 offentlige standere. Dertil kommer de ladestandere, som står ved folks private hjem.

Ifølge direktøren har den største forhindring for at vælge en elbil været ladeinfrastrukturen. Flere ladere skal derfor være med til at skade tryghed.

Casper Kirketerp-Møller har særligt hæftet sig ved, at de 34 procent af danskerne, der bor i etageejendom, kun tegner sig for 15 procent af elbilsalget.

Det skyldes manglende lademuligheder ved etageejendomme, mener han.

Derfor vil et af fokuspunkterne i selskabets investeringsplan for i år være byerne.

Det seneste års udvikling, hvor der er sket knap en fordobling af elbiler på de danske veje, tilskriver direktøren særligt, at man har været på forkant med udviklingen.

Og det skal man fortsat være, lyder det.

Selskabet blev stiftet i 2009 og er primært ejet af energikoncernen Andel, som har en ejerandel på knap 95 procent.

/ritzau/