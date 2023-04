Millioner af cigaretter beslaglagt ved grænserne

Med et godt sug i lungerne kan en rutineret ryger gøre kål på en smøg på fem minutter. Og selv i det tempo ville det tage mere end 31 års rygning i døgndrift at inhalere alle de cigaretter, som tolderne beslaglagde i fjor.

Ved landets grænser tilbageholdt tolderne i 2022 nemlig 3,3 millioner cigaretter, oplyser Toldstyrelsen torsdag i en pressemeddelelse. Dertil kommer et ton vandpibetobak og 627 kilo røgtobak.

- Udenlandsk tobak kan være produceret uden om reglerne og er dermed potentielt endnu mere sundhedsskadeligt, end tobakken i forvejen er, siger kontroldirektør i Toldstyrelsen Michael Lund.

Men det handler ikke kun om sundhed - også om penge. Toldstyrelsen skønner, at den danske statskasse, hvad cigaretterne angår, er blevet snydt for 6,4 millioner kroner i told, moms og afgifter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Langt de fleste af de ulovlige cigaretter blev tilbageholdt i slutningen af september. Her fandt tolderne 2,4 millioner cigaretter i en lastbil ved grænseovergangen i Frøslev i Sønderjylland.

I september fik tolderne i Københavns Lufthavn også fingrene i flere større partier cigaretter. I midten af måneden blev en rejsende taget med 29.800 smøger i bagagen. Dagen efter blev en anden rejsende taget med 50.000 cigaretter.

I februar sidste år standsede tolderne to rejsende, som forsøgte at indføre 100 kilo vandpibetobak uden at betale told og afgifter.

/ritzau/