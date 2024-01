Millioner af tusindkronesedler er allerede væk

Det er kun godt en måned siden, at Nationalbanken meddelte, at tusindkronesedler med tiden bliver ugyldige som betalingsmiddel og dermed mister deres værdi.

Men allerede nu er man godt i gang med at nedbringe antallet af sedler, der er i omløb.

Det fortæller Børsen med henvisning til tal fra Nationalbanken.

Tallene viser, at antallet af nye tusindkronesedler - dem med Solvognen og Storebæltsbroen - i omløb ved nytår udgjorde 19,2 millioner styk.

Det er mere end 1,8 millioner færre end for en måned siden, og dermed er seddelbestanden allerede reduceret med knap en tiendedel på en måned.

Nationalbankens opgørelse viser også, at der fortsat er sedler for 3,4 milliarder kroner i omløb fra tidligere serier.

Disse sedler kan heller ikke længere bruges som betalingsmiddel 31. maj 2025.

Hvis man ligger inde med pengesedler, der bliver ugyldige, kan man enten betale med dem i butikkerne eller indsætte dem på sin bankkonto.

Herfra ryger de videre til Nationalbanken, som destruerer dem.

Mange butikker har haft svært ved at håndtere de store mængder af tusindkronesedler, der er dukket frem fra gemmerne den seneste måned.

Nogle har følt sig nødsaget til at at afvise dem, fordi de ikke har haft tilstrækkeligt med byttepenge.

Det strider imidlertid mod kontantreglen i betalingsloven. Den siger, at butikker som hovedregel ikke kan nægte at tage mod kontant betaling i dagtimerne.

Både De Samvirkende Købmænd og Dansk Erhverv har foreslået, at man indfører en minimumsgrænse for, hvor stort et køb skal være, før man som kunde har krav på at kunne betale med en tusindkroneseddel.

/ritzau/