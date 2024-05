Millioner i kæmpe hvidvasksag blev fløjet til Dubai

Mange millioner kroner er blevet fløjet via Københavns Lufthavn og til en række lande i Mellemøsten og Afrika herunder Dubai.

Det hævder politiet i en sag, hvor der er mistanke om hvidvask af mindst 900 millioner kroner.

I et grundlovsforhør onsdag i Københavns Byret fremstilles fire direktører i forskellige vekselbureauer.

Mændene er sigtet for forsøg på hvidvask af særlig grov beskaffenhed.

Desuden nævner anklagerne endnu en mistænkt, der fremstilles in absentia, altså uden at han selv var til stede.

Vedkommende menes at befinde sig i udlandet.

En del af sigtelsen lyder ifølge anklageren på, at en af direktørerne har brugt værdihåndteringstransportfirmaet Loomis til at transportere i alt cirka 71 millioner kroner ud af Danmark til Dubai.

En anden er sigtet for at have fået penge transporteret til Tyrkiet, Mellemøsten og/eller Afrika gennem det firma, hvor han er direktør.

De fire, der er til stede i retsmødet, var blandt de 12, der tirsdag blev anholdt og sigtet.

Politiets aktion blev indledt tirsdag formiddag.

I alt blev der slået til mod 19 adresser i København, Hvidovre, Skovlunde og Aarhus.

Også en adresse i Sverige har været omfattet.

Der blev ved aktionen beslaglagt et større millionbeløb. Men politiet ønsker ikke at oplyse det præcise beløb. Den ene af de sigtede var desuden i besiddelse af fem guldbarrer til en samlet værdi af cirka 292.000 kroner.

Der var ikke andre tilhørere end folk fra pressen tilstede i byretten.

De sigtede blev ført ind af politibetjente og satte sig ved siden af deres advokater.

Tre iklædt afslappede skjorter. Den sidste en sort vindjakke lynet helt op i halsen.

Flere påførte sig læsebriller, da sigtelserne blev læst højt. Mændene er i aldersgruppen mellem cirka 40-60 år.

Der var to tolke tilstede, som skulle hjælpe med at oversætte.

Fra anklagerne blev der anmodet om dørlukning.

Det begrundes med den igangværende efterforskning, hvor der blandt andet stadig er mistænkte på fri fod.

Inden pressen blev sendt ud af retslokalet, nåede tre af de sigtede at nægte sig skyldige.

