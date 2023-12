Et mindre fly er onsdag ved middagstid styrtet ned i havet ud for Skælskør. Det skriver DR og Ekstra Bladet.

Piloten er reddet op af vandet, oplyser Forsvaret til Ekstra Bladet.

- Hun har det efter omstændighederne godt og er på vej til Rigshospitalet, siger pressevagten hos JRCC, Forsvarets Joint Rescue and Coordination Center

Politiet oplyser til DR Nyheder, at meldingen om ulykken indløb et par minutter over 12.

/ritzau/