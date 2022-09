Mindre virksomheder blev stormet af hackere i 2021

Godt hver fjerde mindre virksomhed har i løbet af sidste år oplevet brud på it-sikkerheden.

Det viser en analyse fra SMVdanmark, der baserer sig på tal fra Danmarks Statistik. Det skriver erhvervsorganisationen, der organiserer 18.000 små og mellemstore virksomheder, i en pressemeddelelse

Det er ifølge organisationen rekord, at så mange udsættes for hackerangreb. Antallet er steget 156 procent siden 2019, lyder det.

Lasse Lundqvist er konsulent og cyberekspert hos SMVdanmark. Han siger, at man er nødt til at sætte hårdt ind, hvis virksomhederne i fremtiden skal kunne stå imod angreb.

- Mange mindre virksomheder har den opfattelse, at et hackerangreb ikke sker for dem, for hvorfor skulle det dog være interessant at hacke sig ind i deres virksomhed, tænker de.

- Her er det vigtigt, at man husker på, at hvis noget har værdi for virksomheden, har det også værdi for en hacker. Alle brancher kan blive ramt af et hackerangreb, understreger han i pressemeddelelsen.

De største virksomheder er fortsat hackernes foretrukne mål. Men tallene vidner om, at deres interesse for de mindre er steget markant.

Analysen kommer, en måned efter at Erhvervsstyrelsen slog fast, at 40 procent af de danske små og mellemstore virksomheder har et for lavt sikkerhedsniveau.

I analysen betegnes en mindre virksomhed som et firma med 10-49 ansatte.

Mange vil formentlig mene, at digitaliseringen her i landet er med til at skabe et moderne samfund. Det er dog også med til at gøre danske virksomheder særligt sårbare over for denne type angreb, fastslår organisationen.

Danmark er det land i EU, hvor flest mindre virksomheder har digitaliseret sine arbejdsgange.

- Desværre findes der en bagside af guldmedaljen. Den høje digitaliseringsgrad blandt virksomhederne åbner nemlig samtidig for flere indgange, som hackerne kan benytte, hvis ikke de beskytter sig tilstrækkeligt, siger Lasse Lundqvist.

Hos SMVdanmark vil man have politiet til at opprioritere cyberområdet.

Desuden ønsker organisationen, at der skal indføres undervisning i it-forståelse i folkeskolen, så de unge i fremtiden er bedre polstret til at forstå og modstå truslen fra hackere.

/ritzau/