Sigtelse: 15-årig tildelte mand fire knivstik

Det var et forsøg på at dræbe, da en 15-årig dreng lørdag aften tildelte en 32-årig mand i alt fire knivstik i en lejlighed på Peter Bangs Vej på Frederiksberg.

Det hævder politiet, der har sigtet den 15-årige for drabsforsøg. Sigtelsen er søndag læst op i et grundlovsforhør i Københavns Dommervagt. Det er uvist, hvordan den 15-årige forholder sig til sigtelsen.

Den forurettede blev tildelt ét knivstik i brystet omkring hjertet og tre knivstik i ryggen.

Overfaldet skete omkring klokken 19.10. Tre minutter senere modtog politiet en anmeldelse om episoden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den forurettede blev kørt til Rigshospitalet, og hans tilstand var på daværende tidspunkt ukendt.

Dommeren valgte at følge anklagerens anmodning om lukkede døre, hvorfor offentligheden ikke har mulighed for at vide, hvad den 15-årige eventuelt forklarer.

- Politiet skal have ro til at kigge på den her sag, som er alvorlig, siger dommeren.

Anklageren fortæller, at der fortsat er vidner til episoden, som endnu ikke er afhørt eller identificeret.

En repræsentant fra Københavns Kommune er til stede for at bistå den sigtede.

Dommeren valgte desuden af nedlægge navneforbud i sagen. Det sker af hensyn til den sigtedes alder og den forurettedes tilstand, lyder det.

/ritzau/