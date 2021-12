Minister skal redegøre for sent EU-tjek af minusrenter

Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti kræver nu en redegørelse fra erhvervsminister Simon Kollerup (S) om, hvorfor Finanstilsynet først efter to år, efter at de blev indført, spørger EU-Kommissionen til råds om minusrenter.

Det skriver TV 2.

EU-Kommissionen skal nu vurdere, om det er lovligt for bankerne at have negative renter.

Det er Finanstilsynet, som for to år siden gav bankerne grønt lys til at indføre minusrenter, der først nu spørger EU-Kommissionen.

Flere banker herhjemme har indført negative renter på kunders indlån. Det vil sige, at det koster kunderne penge at have penge stående i banken.

Flere erhvervsordførere undrer sig over, at Finanstilsynet har givet bankerne lov til at have negative renter uden at spørge EU-Kommissionen først.

Enhedslistens Rune Lund kalder det eksempelvis stærkt utilfredsstillende, at Finanstilsynet først nu kontakter EU-Kommissionen for at få en juridisk vurdering.

Også Lisbeth Bech-Nielsen, der er erhvervsordfører i SF undrer sig også over forløbet. Hun kaldet det over for TV 2 "vildt", at Finanstilsynet har haft viden om, at minusrenter potentielt kunne være ulovlige uden at reagere på det.

Torsdag skrev TV 2, at Forbrugerombudsmanden jurister i noget tid har sået tvivl om, hvorvidt bankerne har ret til at opkræve negativer renter fra kunderne.

Tilbage i februar 2020 har Forbrugerombudsmanden rettet henvendelse til Finanstilsynet for at fortælle, at man var uenig med den tolkning af reglerne, som tilsynet havde.

Finanstilsynet skriver i en mail til TV 2, at det man har lavet en såkaldt "nabohøring" ved det svenske og finske finanstilsyn, hvilket ifølge Finanstilsynet er helt normal procedure.

- Vi konsulterer EU-Kommissionen nu, da det er nu, det viser sig, at reglerne åbenbart kan fortolkes forskelligt, skriver direktør i Finanstilsynet Jesper Berg til TV 2.

Simon Kollerup skriver til TV 2, at han er klar til at give en redegørelse til partierne.

Desuden oplyses det, at Erhvervsministeriet først blev bekendt med sagen for under to uger siden, og at det har bedt om en hurtig afklaring fra EU-Kommissionen.

