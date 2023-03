Minister udskyder igen mere lige adgang til domstolene

Et arbejde med at sikre lige adgang for alle til domstolene er igen blevet forsinket. Det beklager justitsminister Peter Hummelgaard (S) i et brev tirsdag til Folketingets Retsudvalg.

Tidligere har også en forhenværende justitsminister, nemlig Nick Hækkerup (S), udtrykt ærgrelse over, at udvalgsarbejdet er gået i stå.

Udvalget, der blandt andet ser på adgangen til retshjælp, har ikke holdt møde siden maj sidste år. Det skyldes Justitsministeriets prioritering.

- Det er mere end ærgerligt. Det er en skandale, sagde Birgitte Arent Eirikson, direktør i den juridiske tænketank Justitia, forleden til branchemediet Advokatwatch.

Udvalget skal forbedre systemet med retshjælp og fri proces. Det blev nedsat i 2020. På grund af Justitsministeriets travlhed med coronaepidemien gik arbejdet i en periode i stå.

Men sidste år lagde ministeriet igen emnet til side. Det blev begrundet med arbejdet med en ny flerårsaftale for domstolene, fremgår det af brevet til retsudvalget.

Daværende minister Nick Hækkerup bestemte sidste år, at udvalget skulle være færdigt i sommeren i år.

- Det er selvsagt ærgerligt, at det er nødvendigt med en fristudsættelse, skrev Hækkerup dengang til retsudvalget.

Tirsdag meddeler Peter Hummelgaard så, at fristen igen må udskydes, og hans ordvalg ligner forgængerens:

- Derfor ærgrer det mig selvfølgelig, at det ikke har været muligt at sikre den ønskede fremdrift i udvalgets arbejde, lyder det.

Først når en ny aftale om domstolenes økonomi er færdig, vil ministeriet kunne afsætte ressourcer til arbejdet med fri proces og retshjælp. I tirsdagens brev er der ingen tidsangivelse.

Arbejdet er dog vigtigt, fremgår det:

- Der skal være lige adgang til tryghed for alle danskere i vores samfund, og adgangen til retshjælp og til at få prøvet sin ret ved domstolene er en grundsten i en retsstat som den danske, udtaler Hummelgaard.

I flere analyser har tænketanken Justitia afdækket både sociale og geografiske skævheder, når det gælder adgang til at få juridisk hjælp. For eksempel er de udsatte og sårbare grupper i klemme, har Justitia konkluderet.

