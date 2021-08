Minister vil forbyde omvendelsesterapi på spinkelt grundlag

En større kortlægning af fænomenet omvendelsesterapi har kun kunnet finde et enkelt eksempel, hvor en mindreårig har været udsat for forsøg på at få ændret sin seksualitet af forældre eller religiøse ledere. Alligevel bebuder ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S) nu, at regeringen vil undersøge muligheden for at forbyde den praksis for netop mindreårige. Omvendelsesterapi er ofte blevet forbundet med amerikanske evangelikale kristne, som gennem særlige forløb har forsøgt at få homoseksuelle til at blive tiltrukket af det modsatte køn.