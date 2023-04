Minister vil mødes med banker for at drøfte kampen mod svindel

Erhvervsminister Morten Bødskov (S) har inviteret landets banker til møde for at drøfte, hvordan kunderne kan beskyttes bedre mod svindel i fremtiden.

Det skriver Jyllands-Posten.

- Jeg synes, at tiden er til, at vi får gået lovgivningen igennem i sømmene, siger han blandt andet.

- Derfor inviterer jeg nu bankerne og forbrugerorganisationer til et møde, hvor vi kan få talt om problemerne og mulighederne for at få gjort forbrugerne mere sikre mod svindlernes ublu metoder.

Invitationen kommer, efter at en række Nordea-kunder er blevet franarret flere hundredtusinder kroner.

Det betyder i første omkring, at banken i de kommende dage vil række ud til 1,1 million kunder.

Ifølge Jyllands-Posten har Nordea i de seneste måneder oplevet, at særligt mange ældre kunder er blevet svindlet eller forsøgt svindlet.

De bliver som regel kontaktet af folk, der udgiver sig for at være fra en myndighed, politiet eller banken selv.

Nordea sætter af egen kraft en række tiltag i værk, der skal være med til at modvirke tendensen eller begrænse omfanget. Det siger bankens direktør for privatkunder, Mads Skovlund, til avisen.

Der bliver blandt andet indført en beløbsgrænse i Netbank og i mobilbanken, så der maksimalt kan overføres 100.000 kroner hvert døgn. Før var grænsen en halv million.

Det er ikke forventningen, at det i sig selv vil stoppe svindlen, men at det vil ske i et mindre omfang.

Derudover vil Nordea også lave en række tydelige advarsler, når man godkender overførsler.

Jyllands-Posten beskrev en konkret sag søndag, hvor en 82-årig kvinde blev narret til at overføre mere end 400.000 kroner. Hun blev kontaktet af en person, der udgav sig for at være fra banken.

Hun endte med at stå med hele regningen selv, selv om hun klagede til Det Finansielle Ankenævn.

/ritzau/