Minister vil ophæve flyvelederes sprogkrav hurtigst muligt

Transportminister Thomas Danielsen (V) ønsker at fjerne sprogkravet om dansk for flyveledere i Danmark.

Det skriver Mobilitywatch, efter ministeren har svaret på et folketingsspørgsmål om kravet.

- Jeg har allerede bedt Trafikstyrelsen om at igangsætte undersøgelserne af mulighederne, skriver han.

Styrelsen skal i første omgang afdække, hvilke konsekvenser det kan få for luftfartsbranchen som helhed, hvis man ophæver kravet om dansk, skriver han videre.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er transportordfører Jens Meilvang fra Liberal Alliance, der har stillet spørgsmålet til ministeren om, hvorvidt sprogkravet skal ophæves, så der kan rekrutteres flere flyveledere fra udlandet fremadrettet.

Den seneste tid har Københavns Lufthavn været præget af massive forsinkelser på grund af mangel på flyveledere.

Manglen på flyveledere skyldes blandt andet afskedigelser under coronakrisen. Naviair styrer trafikken i det danske luftrum og er ejet af staten.

Men en eventuel ophævelse af sprogkravet vil ikke kunne afhjælpe den situation, der er i Københavns Lufthavn på nuværende tidspunkt.

Ministeren forventer, at en ophævelse vil tage tid at implementere.

- Måske endda helt frem til 2026, da Københavns Lufthavn vil skulle efteruddanne de ansatte, der bevæger sig på lufthavnens område, så de fremadrettet kommunikerer på engelsk, når de skal køre på landingsbanerne, skriver han.

Men han håber på, at lufthavnen kan efteruddanne sit personale hurtigere:

- Så vi eventuelt kan ophæve kravet hurtigere, skriver Thomas Danielsen.

Københavns Lufthavn understreger også, at man ikke på den korte bane bare kan skifte arbejdssproget til engelsk.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det vil kræve, at både lufthavnens og andre selskabers ansatte skal kunne leve op til et nyt sprogkrav.

- Det vil formentlig kræve en videreuddannelse for blandt andet at sikre, at fagudtryk oversættes korrekt.

- Når det er sagt, er vi villige til at se på, om det er en vej, man kan gå, hvis det giver nogle bedre rammer for at sikre kapaciteten hos flyledelsen, meddeler pressechef i Københavns Lufthavn Lise Agerley Kürstein i et skriftligt svar.

Manglen på flyveledere i Københavns Lufthavn har ført til en konflikt mellem Naviair og flyveledernes fagforening, Datca.

Naviair vil gerne have flyvelederne til at tage flere ekstravagter, hvorimod flyvelederne mener, at ekstravagterne har taget et for stort omfang.

Parterne i konflikten er endnu ikke blevet enige om en løsning, men mødes igen tirsdag for at se, om de kan blive enige.

I april var 45 procent af alle flyvninger til og fra Københavns Lufthavn i Kastrup forsinkede mere end et kvarter.

Sammenlagt har omkring en million rejsende været ramt af forsinkelser. Hertil kommer omkring 60.000 passagerer, som har fået aflyst deres fly.

/ritzau/