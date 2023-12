Ministerium bekræfter Sanjay Shahs udlevering til Danmark

Sanjay Shah, som er tiltalt i sagen om udbytteskat, er blevet udleveret til Danmark. Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Politiets Nationale enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har hentet Shah i Dubai onsdag.

Når han ankommer til Danmark, vil han blive anholdt og senere fremstillet for en dommer i grundlovsforhør.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) er tilfreds med, at det er lykkes at få Sanjay Shah udleveret.

- I dag er en meget god dag at være justitsminister. Udleveringen er den foreløbige kulmination på flere års benhårdt og grundigt arbejde fra myndighedernes side for at sikre, at en af de formodede gerningsmænd i udbyttesagen kan retsforfølges i Danmark, siger han i pressemeddelelsen.

Når Sanjay Shah ankommer til Danmark, skal han i grundlovsforhør inden for 24 timer. Her skal en dommer tage stilling til, om han skal sidde varetægtsfængslet i Danmark.

Sanjay Shah er tiltalt for svindel med refusion af udbytteskat for cirka ni milliarder kroner. Han nægter sig skyldig.

- Det har krævet flere års hårdt arbejde fra en række danske myndigheder, inklusiv en stor diplomatisk indsats at nå hertil, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) i pressemeddelelsen.

Han takker også myndighederne i De Forenede Arabiske Emirater for et godt samarbejde.

Sidste år indgik Danmark en udleveringsaftale med De Forenede Arabiske Emirater. Tidligere i år blev det besluttet, at Sanjay Shah kunne udleveres til Danmark.

Straffesagen mod Sanjay Shah går efter planen i gang til januar. Men sagen er blevet udsat flere gange, fordi Sanjay Shah ikke har befundet sig i Danmark.

