Ministre beskyldes for at have ført kampagne mod Sanjay Shah

Bare en uge før, den enorme straffesag mod den britiske finansmand Sanjay Shah efter den oprindelige plan skulle være indledt, beder hans forsvarere Retten i Glostrup om at afvise sagen.

Han er tiltalt for at have bedraget den danske statskasse for ni milliarder kroner. Det skal være sket ved uberettiget refusion af udbytteskat. Han nægter sig skyldig.

Men resultatet af adskillige års efterforskning skal altså slet ikke bedømmes af retten, lyder kravet fra den 53-åriges to forsvarere i et retsmøde mandag.

Sagen er nemlig på forhånd blevet forurenet af udtalelser fra forskellige ministre og en ledende anklager gennem mange år, lyder påstanden fra advokaterne Kåre Pihlmann og Mikael Skjødt.

Offentlige udtalelser om for eksempel "habitklædte svindlere", "kynisk og nøje planlagt bedrageri" og "professionelle storsvindlere" læses op i retten.

Problemet er, at ministre som Peter Hummelgaard, Morten Bødskov, Karsten Lauritzen og Jeppe Kofod ikke har udvist den diskretion og forsigtighed, som Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol forlanger, når højt placerede myndighedspersoner udtaler sig om ikke afgjorte straffesager - i hvert fald ifølge forsvarernes opfattelse.

Enhver borger har ret til en retfærdig rettergang, står der i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Og det involverer også, at man anses for uskyldig, indtil det modsatte er fastslået ved dom.

At denne rettighed er blevet krænket af de fremtrædende politikere, bør få den drastiske konsekvens, mener forsvarerne. De kan dog ikke pege på fortilfælde fra retspraksis.

Argumentet for afvisning af sagen er, at der er en risiko for, at de lægdommere, der skal være med til at afgøre straffesagen, er blevet påvirket.

- Det kan være vanskeligt at finde en lægdommer, der ikke har hørt udtalelser om en habitklædt kriminel, der har begået et kynisk og nøje planlagt bedrageri, siger advokat Kåre Pihlmann.

- Der er tale om ministerudtalelser, som rammer med en særlig tyngde henset til den tillid, ministre nyder i offentligheden, siger han. Undervejs i sit indlæg bruger han ordet "kampagne" om udtalelserne.

Mandag eftermiddag får anklagemyndigheden ordet.

På dagsordenen mandag er også en aflysning af nogle af de allerede planlagte 60 retsmøder.

Egentlig skulle sagen begynde 2. oktober. Men Sanjay Shah er endnu ikke blevet udleveret fra Dubai, hvor han har strittet imod en udlevering.

