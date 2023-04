Minkavler risikerer at få fængselsstraf

En minkavler risikerer at få bøde og fængselsstraf, fordi han blev afsløret i at holde mink i det sene efterår 2021 og dermed overtrådte loven.

Straffesagen mod manden fra Thyholm behandles af Retten i Holstebro 17. april, skriver Ekstra Bladet.

Det var Fødevarestyrelsen, som ved et kontrolbesøg 6. december 2021 opdagede, at der var i alt 126 mink på farmen.

Den tiltalte 56-årige mand har ifølge Ekstra Bladet tidligere forklaret, at minkene ikke var hans egne, og at han blot holdt dem for andre.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derimod har chefen for Fødevarestyrelsens veterinærrejsehold udtalt, at man vurderede, at minkene blev holdt med henblik på erhvervsmæssig opdræt, og at der derfor var tale om en lovovertrædelse.

Ifølge anklagemyndighedens påstand skete lovovertrædelsen "for at opnå økonomisk vinding", fremgår det af tiltalen, som blev rejst tilbage i december sidste år.

/ritzau/