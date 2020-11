Minksag vidner om ”amatørisme”, der er for meget ”Stryhns leverpostej” i ny højskolesangbog, og sygeplejerske anklages for otte babydrab

Her samler Kristeligt Dagblad nogle af dagens vigtigste historier om tro, etik, eksistens og de værdikampe, der foregår i ind- og udland

Minksagen tager konstant nye drejninger. Allerede siden gårsdagens samråd med fødevareminister Mogens Jensen (S) har de danske medier afdækket nye udviklinger i sagen.

Ifølge Politiken har Fødevarestyrelsen nedtonet smitterisikoen fra mink, som kan have betydet, at smitten er steget mere end nødvendigt.

Ritzau kan fortælle, at nattens forhandlinger i Erhvervsministeriet om kompensation til minkavlere endnu ikke har resulteret i en aftale.

Og den seneste udvikling er nu – i skrivende stund – at Mogens Jensen over for TV Midtvest åbner for, at nogle alvsmink ikke nødvendigvis skal aflives.

I dagens Kristeligt Dagblad forsøger politisk analytiker Jesper Kraft at samle op på hele sagen. Han skriver, at regeringen er i gang med at effektuere en beslutning med voldsomme konsekvenser uden at have styr på hverken pengene, paragrafferne eller parlamentet:

”Det er ukarakteristisk amatørisme fra en regering, der må have vænnet sig lidt for meget til vidtgående magtbeføjelser i smittebekæmpelsens navn.”

Vi bliver i egne rækker og tager et kig på forsiden af Kristeligt Dagblad. Her kan man læse, at færre end frygtet er døde under coronakrisen. Nye tal fra Danmarks Statistik peger nemlig på, at bekymringen for overdødelighed under coronakrisen har været overvurderet. 40.258 danskere er døde i årets tre første kvartaler. For samme periode sidste år var tallet 40.274, hvilket betyder, at der altså er 16 færre dødsfald i år. Sammenligner man med tidligere år, er tallene også meget gennemsnitlige, lyder det fra afdelingsleder i Danmarks Statistik.

En kvindelig sygeplejerske er anklaget for drab på otte babyer på en neonatalafdeling i England. Det skriver flere britiske medier, blandt andet Sky News. Foruden de otte drab er den 30-årige kvinde anklaget for at have forsøgt at slå yderligere ti babyer ihjel. Drabene og drabsforsøgene skal være foregået på Countess of Chester Hospital i byen Chester i det vestlige England syd for Liverpool fra juni 2015 til juni 2016. Kvinden skal for en dommer i dag, torsdag.

Race har været et tilbagevendende emne i den amerikanske valgkamp, hvor særligt bevægelsen Black Lives Matter har været toneangivende. Nu har en af bevægelsens medstiftere rettet direkte henvendelse til den nyvalgte præsident og vicepræsident, Joe Biden og Kamala Harris, og beskeden er klar: Sorte vælgere gjorde Biden til præsident, og de vil have noget igen. I brevet, som Fox News har set, skriver BLM-medstifteren Patrisse Cullors, at sorte ”vil høres og have vores dagsorden prioriteret”.

I dag udkommer den nye udgave af Højskolesangbogen. Den seneste udgave udkom i 2006, så selvom sangbogen er nummer 19 i rækken, er det ikke en hverdagsbegivenhed. I Dagbladet Information glæder man sig over, at man fremover kan synge om ramadan og velfærdskritik med Isam B og Ursula Andkjær Olsen, men:

”Den ensartede ’danskhed’ med ro og bølgeskvulp fylder i sådan en grad, at man føler sig stopfodret med Stryhns leverpostej,” lyder det.

Kristeligt Dagblad hæfter sig ved, at antallet af kvindelige forfattere er fordoblet og kvindelige komponister tredoblet. Og i Politiken kan man læse en kronik af Jørgen Carlsen, formand for højskolesangbogsudvalget, der fortæller om arbejdet med sangbogen. Blandt andet kommer han omkring de to ”vejsidebomber”, som ramte udvalget: de voldsomme diskussioner i medierne om sangene ”Den danske sang er en ung blond pige” og ”Ramadan i København”.

20 drenge og mænd er blevet halshugget med macheter i det nordlige Mozambique, skriver New York Times. Episoden er blot en af flere, der de senere år har udspillet sig i Cabo Delgado-provinsen, der er rig på naturgas og ædelsten. Militante oprørere, der lover troskab til Islamisk Stat, har ekspanderet voldsomt det seneste år, og deres succes er en del af en bekymrende udvikling: Efterhånden som Islamisk Stats indflydelse aftager i Mellemøsten, vinder terrororganisationen terræn i den vestlige, centrale og nu også sydlige del af Afrika.

Vi må ikke lade ”corona-skam” ødelægge det gode nordiske samarbejde. Sådan lyder opfordringen fra Norges statsminister Erna Solberg. Det skriver blandt andet Aftonbladet på baggrund af et interview, som statsministeren har givet til Sveriges Radio. Erna Solberg bekymring går på, at svenskere angiveligt har følt sig udsatte og frosset ude af det norske samfund, efter at Norge lukkede grænserne til Sverige, da smittespredningen eksloderede i nabolandet.

”Dette er et opfordring til folk om at tage sig af hinanden og stoppe med at lede efter syndebukke.”