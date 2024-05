Minus til plus: Dansk Industri aflyser tilbagegang i beskæftigelsen

Der har blandt økonomer længe været enighed om, at den lange optur for beskæftigelsen ville stoppe i år.

En forventet nedgang i økonomien har betydet, at mange har spået en tilbagegang i antallet af beskæftigede i 2024.

En række positive nøgletal i årets første måneder har imidlertid fået Dansk Industri (DI) til at vende på en tallerken.

I en spritny prognose for dansk økonomi vurderer DI nu, at beskæftigelsen vil stige med 13.000 personer i år.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er en betydelig fremgang i forhold til den forrige prognose fra december, der forudså et fald i beskæftigelsen på 14.000 personer.

- Det har vist sig, at vores økonomi har ikke har reageret så kraftigt på rentestigningerne, som vi regnede med.

- Vi havde forventet en opbremsning inden for byggeriet og i industrien, men den er altså udeblevet.

- Arbejdsmarkedet har simpelthen været den store solstrålehistorie både sidste år og i år, siger Steen Nielsen, der er vicedirektør i Dansk Industri.

En af årsagerne til det mere optimistiske syn på arbejdsmarkedet er blandt andet, at væksten nu skønnes at ende på 2,6 procent i år mod 0,7 procent i decemberprognosen.

En stor del af væksten ventes at stamme fra genåbningen af Tyra-feltet og fra danske virksomheders produktion i udlandet, som i sig selv ikke betyder det store for beskæftigelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Til gengæld er der udsigt til, at der kommer mere gang i hjulene på nogle af vores store eksportmarkeder, og det vil danske virksomheder kunne profitere af, hvis de vel at mærke kan finde den nødvendige arbejdskraft.

- Det er nok et af de usikkerhedsmomenter, vi står over for. Mangel på hænder har længe været en udfordring, og indtil nu har vi løst det med tilgang af international arbejdskraft.

- Den kan vi forhåbentlig fortsat trække på, men der er også brug for at sikre, at flere bliver på arbejdsmarkedet i længere tid, siger Steen Nielsen.

Han peger også på internationale konflikter som et risikomoment, der kan ødelægge prognosen i nedadgående retning.

- Hvis der opstår fornyet uro omkring de lande, der producerer energi, så kan det resultere i højere energipriser, og det kan være meget skadeligt for os, siger han.

/ritzau/