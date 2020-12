E n 26-årig amerikaner blev dræbt med bue og pil, da han i 2018 udlevede sin livsdrøm og rejste til en lille isoleret øgruppe i Den Bengalske Bugt for at omvende et isoleret stammefolk til kristendommen. Var John Allen Chau en helt, eller var han dumdristig og naiv? Og skal et urfolk have lov til at leve upåvirket af den øvrige verdens love og normer – som en slags levende museum, ingen må besøge? I tre kapitler opruller Kristeligt Dagblad historien om missionæren og stammefolket...