Mission Øst-generalsekretær går af

Efter flere ugers uro omkring hjælpeorganisationen Mission Øst, træder Kim Hartzner nu af som generalsekretær. Fratrædelsen sker "efter gensidig aftale mellem bestyrelsen og Kim Hartzner", oplyser organisationen.

Først blev han afsat, så blev han genindsat, men nu er Kim Hartzner fratrådt sin stilling som generalsekretær i Mission Øst.

Det oplyser hjælpeorganisationen i en pressemeddelelse. Kim Hartzner får i stedet "efter gensidig aftale med bestyrelsen" en ny rolle som fundraiser.



Kim Hartzners fratrædelse sker, efter der i flere uger har været uro omkring organisationen og særligt omkring Kim Hartzners person. Og forløbet har spillet ind på fratrædelsen, erkender konstitueret direktør for Mission Østs kontor i København, Hans Jørgen Knudsen.

”Det, vi har været igennem de seneste uger, har skabt fornyet refleksion hos Kim Hartzner, og han er nået til den erkendelse, at det vil være bedst for organisationen, at han påtager sig en anden position,” siger Hans-Jørgen Knudsen, der også selv har valgt at fratræde sin midlertidige stilling før tid.

Han har siden marts fungeret som konstitueret direktør for Mission Østs danske kontor, men han vælger nu at træde tilbage efter juli måned, selvom han oprindeligt havde sagt ja til at blive til og med september.

”Jeg har valgt at forkorte processen efter grundig overvejelse. Præcis hvorfor har jeg ikke lyst til at uddybe,” siger Hans-Jørgen Knudsen.

Også Pia Jensen, der ellers blev valgt som ny bestyrelsesformand efter en dramatisk generalforsamling så sent som den 21. juni, er trådt tilbage tilbage fra sin post. Det skyldes, at....

Den nye bestyrelsesformand hedder Torben Andersen. I pressemeddelelsen siger han sådan her om Kim Hartzners afgang:



”Kim Hartzner har som medstifter og generalsekretær været eminent i opstarts- og vækstfasen som den initiativrige og dynamiske person, han er. Nu går Mission Øst ind i en konsolideringsfase for at danne base for yderligere vækst. Derfor ønsker vi at sætte Kim Hartzner fri til at gøre det, han er bedst til: at tale Mission Østs sag og samle penge ind i både Tyskland og Danmark til gavn for de over 250.000 mennesker, vi hjælper”



Kim Hartzners afløser på generalsekretærposten bliver Peter Drummond-Smith, som har været programchef i organisationen i over 20 år. Heller ikke han regner dog med at blive på sin post særlig længe.

”Jeg har en stærk forbindelse til Mission Øst, og det arbejde, som organisationen laver, så jeg var en åbenlys kandidat. Jeg regner dog ikke med at blive som generalsekretær, da jeg godt kan lide min tidligere rolle i organisation, og det er heller ikke holdbart i længden, at generalsekretæren bor i Bruxelles. Og jeg har ikke planer om at flytte,” siger Peter Drummond-Smith.

Han fortæller desuden, at forandringen i Kim Hartzners rolle i organisationen har været undervejs længe. Også før uroen, der accelererede i midten af juni.

”Selvfølgelig kommer det som en overraskelse, at det lige bliver nu. Men det har længe været på tale, at han ikke skulle være generalsekretær for evigt, og det var også et ønske fra hans egen side. Men den nuværende uro har selvfølgelig sat skub i processen,” siger han.