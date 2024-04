Mistænkt bag knivstik på uddannelsessted i Kastrup melder sig selv

En person, som politiet mistænker for tirsdag at stå bag et knivstik mod en 20-årig mand på et uddannelsessted i Kastrup, har meldt sig selv til politiet.

Det oplyser Københavns Politi på det sociale medie X.

- Den mistænkte gerningsmand til knivstikkeriet på FGU i Kastrup har meldt sig selv til politiet.

- Han forventes fremstillet (i grundlovsforhør, red.) i Dommervagten i morgen, skriver politiet sent tirsdag aften.

Det fremgår ikke umiddelbart fra politiets opslag på X, hvor gammel den mistænkte er.

Tirsdag eftermiddag oplyste central efterforskningsleder Anders Frederiksen fra Københavns Politi, at politiet som led i efterforskningen ledte efter en 19-årig mand, der også går på uddannelsesstedet.

Det formodedes, at han er gerningsmanden. Politiet opfordrede ham til at melde sig selv.

Det er endnu ikke fastlagt, hvornår grundlovsforhøret vil finde sted.

En anholdt skal inden for 24 timer enten løslades eller stilles for en dommer i et grundlovsforhør.

I et grundlovsforhør kan dommeren vælge at løslade eller varetægtsfængsle i op til fire uger ad gangen. Dommeren kan også vælge at opretholde anholdelsen i op til tre døgn, mens politiet får mere tid til at efterforske.

Central efterforskningsleder Anders Frederiksen kunne tidligere på dagen oplyse, at den 20-årige, som var blevet stukket i armen og ryggen, var i stabil tilstand.

Præcist hvad der foregik forud for knivstikket, var politiet på daværende tidspunkt stadig ved at klarlægge.

- Ud fra vidneforklaringer har der været noget diskussion, der udviklede sig til tumult eller slagsmål mellem to parter, fortalte Anders Frederiksen om hændelsen.

- Vores gerningsmand skulle have trukket en kniv og stukket den forurettede.

FGU er en forkortelse for Forberedende Grunduddannelse.

Uddannelsen er for unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse.

