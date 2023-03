Mistænkt bedrager med smerter kendt fra tv vil løslades

En tidligere direktør må stå op om natten i cellen i Vestre Fængsel for at lave øvelser, der skal dæmpe smerterne.

Det fortæller den 42-årige mand fredag i et retsmøde i Østre Landsret, hvor han og hans forsvarer beder dommerne om at løslade ham.

Som "Martin" er han blevet kendt gennem tv-programmet "Indefra" med Anders Agger på DR. Her har han og andre fortalt om livet som varetægtsfængslet i landets største arresthus.

Fredag henviser Martin Storm Rasmussens forsvarer blandt andet til helbredssituationen som argument for, at det nu må være slut efter cirka ni måneders varetægtsfængsling.

En operation for diskusprolaps kan ikke gennemføres på grund af fængslingen.

Politiets sigtelse drejer sig om groft bedrageri. Et stort antal investorer skal være blevet snydt for i alt 307 millioner kroner, lyder det. Martin Storm Rasmussen, der tidligere var direktør i elselskabet Fauna Energi, nægter sig skyldig.

- Danmark har en noget uheldig placering sammenlignet med andre lande. Vi varetægtsfængsler flere og i længere tid end i Norge og Sverige, siger forsvareren, advokat Kåre Pihlmann.

- Det er mig bekendt den mest langvarige varetægtsfængsling i nyere tid i en sag om bedrageri, siger han.

Varetægtsfængsling er indespærring af en sigtet før dom.

Københavns Politi mener, at den 42-årige kan påvirke efterforskningen, hvis han sættes på fri fod. Og derfor skal frihedsberøvelsen fortsætte, mener anklager Magnus Petersen.

- Der er andre med i det her, han han vil ikke sige hvem. Han har på intet tidspunkt peget på et navn, siger anklageren.

Desuden kan politiet ikke finde aktiver for i alt 16 millioner kroner. Dels skal der være gemt otte millioner kroner af vejen i kryptovaluta. Og dels skal den 42-årige have skjult guld for stort set samme værdi.

- Disse aktiver vil han kunne påvirke, fjerne eller rykke rundt på, hvis han løslades, lyder det.

Anklageren vil godt skrive under på, at det ikke er normalt med så langvarig en fængsling i en sag om økonomisk kriminalitet.

- Det kan der være en vis sandhed i, men sagen er jo også ret unormal. Over 40 investorer er blevet snydt i en kæmpe koncern, hvor der er flyttet penge rundt, siger anklageren.

Forsvareren er helt uenig i, at der er grund til at tro, at den sigtede vil kunne påvirke medgerningsmænd eller vidner, hvis han slippes fri.

Dommernes kendelse ventes senere fredag.

