En tredje mand er blevet sigtet i sag om drab på 34-årig mand i Aarhus. Den sigtede blev anholdt i et fængsel.

Mistænkt for drab i Aarhus er anholdt i fængsel

Østjyllands Politi har anholdt en 26-årig mand, der sigtes for at have dræbt en 34-årig mand i Rådhusparken i Aarhus i december sidste år.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse tirsdag morgen.

Den 26-årige mand blev mandag formiddag anholdt i et fængsel, hvor han i øjeblikket afsoner en dom afsagt i en anden sag.

Han er den tredje, der har været anholdt i drabssagen. De to øvrige sigtede i sagen, en nu 25-årig mand og en 58-årig mand, blev i december fængslet i sagen, men løsladt igen i januar. De er dog begge fortsat sigtet.

- Det har været et svært miljø at efterforske i, men vi har i de seneste måneder fortsat vores massive efterforskning, og det har nu ført til, at vi har anholdt og sigtet en tredje mand i sagen, siger politiinspektør ved Østjyllands Politi Brian Voss Olsen.

Den 26-årige mand, der altså i forvejen sidder bag tremmer, vil blive fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Aarhus tirsdag klokken 10.30. Det sker med henblik på at få ham varetægtsfængslet i drabssagen.

Anklageren vil anmode om lukkede døre. I så fald vil det ikke komme frem, hvad den 26-årige eventuelt forklarer.

Det var den 9. december, at den 34-årige mand blev fundet død i Rådhusparken i Aarhus. Umiddelbart var det ikke klart, hvordan den afdøde mand var kommet af dage.

En del af Rådhusparken blev afspærret, mens en retsmediciner og politiets teknikere gik i gang med deres undersøgelser af liget og findestedet. Det viste sig, at den 34-årige var blevet kvalt.

