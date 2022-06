En 31-årig mand er død og en 35-årig mand var i livsfare efter et knivstikkeri i Sydhavnen onsdag aften.

Mistænkt for drab i Sydhavnen er anholdt

Den mistænkte i en sag drab og et drabsforsøg begået i Sydhavnen i København onsdag er torsdag aften blevet anholdt.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

Den anholdte er mistænkt for drab på en 31-årig mand, der døde af sine kvæstelser, efter at han blev stukket ned i Sydhavnen onsdag. Han er også mistænkt for drabsforsøg på en 35-årig, der blev ramt af knivstik og var i livsfare.

Et vidne havde filmet hændelsen, og politiet fik adgang til videoen.

Den formodede gerningsmand og de to ofre kom ifølge politiet op at skændes på et værtshus. Hvad der helt præcis foregik på værtshuset, har politiet endnu ikke slået fast.

- Vi ved i hvert fald, at både de forurettede og den formodede gerningsmand har været der, men hvad der er foregået, og hvorfor det er endt med knivstikkeri, ved vi ikke, fortalte politiets vagtchef Leif Hansen onsdag aften.

/ritzau/