Mistænkt for drab på åben gade stilles for en dommer

En 52-årig mand, der er sigtet for drab på en 41-årig kvinde, kommer for en dommer lørdag klokken 11.30. Det oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

Ved grundlovsforhøret skal der tages stilling til, hvorvidt manden skal varetægtsfængsles.

Kvinden blev dræbt fredag på åben gade i Aalborg. Det skete, da der blev affyret skud på Skelagervej.

Manden og kvinden har en relation til hinanden, har Nordjyllands Politi tidligere oplyst. Politiet har dog ikke ønsket at uddybe denne relation nærmere.

Anmeldelsen om skud kom klokken 18.15 og gik på, at en kvinde var blevet ramt. Da politi og redning nåede frem, blev kvinden bragt til behandling på sygehuset. Hendes tilstand var kritisk, og hun afgik kort efter ved døden.

I løbet af aftenen havde politiet ikke klarlagt, hvad der nøjagtigt er foregået.

- Vores efterforskning skal afdække præcist, hvad der er sket før, under og efter drabet - og derfor kan vi ikke udtale os i detaljer om omstændighederne omkring den meget tragiske episode, udtalte vicepolitiinspektør Anders Uhrskov i en pressemeddelelse natten til lørdag.

- Men vi ved, at der var mange vidner. Dem har vi afhørt i løbet af aftenen, ligesom at det psykosociale beredskab er aktiveret til at tage hånd om dem, tilføjede han.

I forbindelse med beskeden om tidspunktet for retsmødet lørdag, skriver Nordjyllands Politi, at man ikke har yderligere oplysninger til sagen.

/ritzau/