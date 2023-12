Mistænkt for farligt skub på station frihedsberøves på hospital

I en sag om et potentielt livsfarligt skub mod en ung kvinde på Nørreport Station i København er den mistænkte mand foreløbig ude af stand til at forklare sig.

Det står klart i et retsmøde i Københavns Byret søndag formiddag. Tavsheden skyldes den 29-årige mands psykiske tilstand.

- Det giver ingen mening, at han udtaler sig, sådan som han har det, siger hans forsvarer.

Om håndleddet har den spinkle mand en forbinding. Han forsøgte tilsyneladende at begå selvmord på et værelse i Glostrup, hvor betjente fandt frem til ham.

Med bare fødder i klipklapper føres han ud af retslokalet for at blive kørt til en psykiatrisk afdeling. Her skal han være frihedsberøvet i stedet for i et arresthus, bestemmer dommeren.

Til stede i retslokalet er en tolk, der oversætter til et afghansk sprog.

Skubbet, som ifølge politiets sigtelse var et forsøg på manddrab, skete fredag eftermiddag.

En 19-årig kvinde havde musik i sine høretelefoner og stod ved spor 4, da hun uden varsel blev skubbet i ryggen og røg ud foran et kørende S-tog. Hun havnede på skinnerne, men formåede at redde livet. Tililende hjalp den 19-årige op.

Lokoføreren i S-toget har fortalt politiet, at han trykkede nødstop, da han så kvinden på skinnerne. Farten var mellem 50 og 60 kilometer i timen, har han skønnet.

Mindre end ti minutter før skubbet havde den 29-årige mand selv taget et S-tog fra Københavns Hovedbanegård mod Nørreport Station. Ved en hvid søjle på perronen på Nørreport stod han i et par minutter, før han løb frem mod kvinden. Det fremgår af videoovervågning, oplyser anklageren i retsmødet.

De første betjente, der nåede frem, mødte kvinden siddende grædende på en bænk med flere fysiske skrammer. Hun fortalte, at hun var gået i panik.

Et mandligt vidne hørte et højt kvindeskrig. Efter at have talt med lokoføreren løb han op ad trapperne i et forsøg på at finde den mistænkte. Blandt andet ledte han efter ham i en bus.

Det var mediernes beskrivelse med et signalement, som førte til anholdelsen ved midnatstid natten til lørdag. En kvinde genkendte ham og ringede til politiet.

Den 29-årige spinkle mand nægter sig skyldig, lyder det fra forsvareren. Men beviserne gør, at dommeren finder, at mistanken er særligt bestyrket.

- Det vil være i strid med den almindelige retsfølelse, hvis du ikke er frihedsberøvet under den videre efterforskning, siger hun.

Fængslingen, som altså finder sted på en psykiatrisk afdeling, udløber 25. januar.

