Mand løsladt i sag om planlægning af terror - kvinde fængslet

Efter grundlovsforhør på baggrund af politiets antiterroraktion torsdag er en mand blevet løsladt, og en kvinde er blevet varetægtsfængslet.

Det oplyser parternes forsvarsadvokater til DR efter grundlovsforhøret, der sluttede omkring klokken 01.00 natten til fredag.

- Jeg kan ikke komme ind på begrundelsen, men det er jo sådan, at så længe retten ikke mener, at der er en begrundet mistanke om det, der er rejst sigtelse for - uden at komme ind på hvad sigtelsen er - så skal man løslades, siger mandens forsvarsadvokat, Nima Nabipour, til DR.

Nima Nabipour bekræfter over for Ritzau, at hans klient er løsladt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Personerne, der blev fremstillet i Retten på Frederiksberg, er henholdsvis en mand i starten af 60'erne, en 29-årig mand og en kvinde, der menes at være 19 år.

Nabipour fortæller, at hans klient er den 29-årige mand. Han kan ikke oplyse, hvordan klienten forholder sig til sigtelserne.

De to har sammen fået en bid mad efter grundlovsforhøret.

- Min klient har det rigtig fint. Vi har været ude og få noget mad. Han har ikke spist i lang tid. Vi fik en shawarmaret, siger Nabipour.

Advokaten skal i den kommende tid sammen med sin klient overveje, hvad de skal gøre.

- Nu får vi forhåbentligt lidt mere tid, så vi kan gennemgå tingene sammen i ro og mag og finde ud af, hvad der skal ske, siger Nabipour.

Forsvarsadvokat Finn Bachmann oplyser desuden til DR, at kvinden, der blev fremstillet i grundlovsforhør, er blevet varetægtsfængslet. Hun nægter sig skyldig og græd, da hun blev sigtet, lyder det.

Ritzau har forsøgt at få en kommentar fra Finn Bachmann. Han afviser at kommentere sagen.

Vagtchef ved Københavns Politi Dyre Sønnicksen bekræfter over for Ritzau, at grundlovsforhøret er slut.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi respekterer selvfølgelig rettens afgørelse. Der forelægger fortsat en omfattende efterforskning, siger Dyre Sønnicksen.

Han kan ikke bekræfte DR's oplysninger om udfaldet af grundlovsforhøret.

Skæbnen for den tredje person er på nuværende tidspunkt ukendt.

Retsmødet gik for alvor i gang bag dobbeltlukkede døre cirka klokken 19.15.

I alt syv er mistænkt i sagen.

Ud over de tre, der blev anholdt torsdag, mistænker politiet fire andre personer, der ikke blev anholdt under politiaktionen torsdag morgen. I retten var de repræsenteret af hver sin forsvarer.

Det vides ikke, om en eller flere af de fire er anholdt i udlandet.

/ritzau/