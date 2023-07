Mistænkt i sag om spraymalet hagekors på kirke er anholdt

Den formodede gerningsmand bag spraymalede hagekors på blandt andet en kirke i Horsens er fundet.

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse tirsdag.

Det var oplysninger fra et vidne, der ledte til anholdelsen mandag cirka klokken 16.30.

I forbindelse med anholdelsen sårede den 40-årige mand angiveligt en betjent fra Sydøstjyllands Politi i sin lejlighed i Horsens. Betjenten blev snittet i overarmen med en kniv, hvilket medførte en flænge.

Artiklen fortsætter under annoncen

Manden sparkede også en anden betjent, som var iført hjelm, flere gange i hovedet, skriver politiet.

Den 40-årige bliver tirsdag fremstillet i et grundlovsforhør, hvor han sigtes for to forhold af vold mod tjenestemand i funktion samt for hærværk. Han fremstilles in absentia, hvilket vil sige, at han ikke er til stede.

Grunden til, at manden ikke møder fysisk op til retsmødet, er, at han ifølge politiet er for syg til det.

Vurderer dommeren, at den 40-årige skal varetægtsfængsles i forbindelse med sagen, skal det ifølge anklagemyndigheden sandsynligvis ikke ske i et almindeligt arresthus, men derimod i surrogat på en psykiatrisk afdeling.

- Anklagemyndigheden vil begære den 40-årige varetægtsfængslet, formentligt i surrogat på baggrund af hans mentale tilstand, skriver Sydøstjyllands Politi.

Grundlovsforhøret finder sted tirsdag klokken 13.00 ved Retten i Horsens.

/ritzau/