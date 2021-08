Mistænkt i sag om selvmordsbombere får lov at blive i Danmark

En udlænding, der skønnes at være til fare for statens sikkerhed, må ikke med tvang udsendes til Irak.

Det har Københavns Byret slået fast i en dom onsdag. Begrundelsen er, at manden i Irak risikerer at blive straffet med døden.

Myndighederne må heller ikke udsende ham til et andet land, hvor han ikke vil være beskyttet imod at blive videresendt til Irak.

Afgørelsen drejer sig om en turkmensk-irakisk mand, der i flere år har levet på tålt ophold i Danmark.

Tilbage i 2008 blev han administrativt udvist. Udvisningen skyldes en vurdering fra Politiets Efterretningstjeneste. Manden var mistænkt for i 2006 og 2007 at have spillet en helt central rolle i et netværk, som havde sendt op mod 30 selvmordsbombere til Irak.

Imidlertid undlod myndighederne at rejse en egentlig straffesag mod manden, der er i 50'erne. Han er altså ikke fundet skyldig af en domstol.

Med advokat Gunnar Homann ved sin side har han forsøgt at få slået en streg over stemplingen.

- Sådan en farevurdering kan ikke være livsvarig. Den må på et eller andet tidspunkt rinde ud, har advokaten i et retsmøde sagt.

Men tre dommere i Københavns Byret bestemte i 2019, at der ikke er grund til pille ved myndighedernes vurdering. Manden er fortsat til fare for statens sikkerhed.

Han har haft kontakt med folk med ekstreme holdninger og har intet gjort for at rehabilitere sig, lød det i den såkaldte del-dom.

Onsdag er den anden del af retssagen så blevet afgjort. Og her er konklusionen som nævnt, at den administrative udvisning ikke må føre til, at han udsendes til Irak med tvang. Han må altså godt blive på dansk jord.

Noget af sagen er blevet totalt mørkelagt. Materiale fra PET måtte advokat Homann ikke se. I stedet medvirkede en anden advokat.

Men i den åbne del af sagen er det blandt andet kommet frem, at manden ifølge PET har haft kontakt med i hvert fald tre personer, der har været tiltalt for terror eller for at billige terror.

/ritzau/