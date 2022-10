Mistænkt for kioskdrab melder sig selv efter seks år

En 24-årig mand meldte søndag sig selv til politiet, efter at han har været eftersøgt i seks år for drabet på en 21-årig mand i en kiosk i København i 2016.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Manden er mandag blevet varetægtsfængslet i sagen frem til 18. november.

21-årige Daniel Kristensen blev skudt i ryggen i oktober i 2016.

Han havde lige bestilt en pizza, da han blev ramt af flere skud i ryggen uden for kiosken.

Han flygtede ind i kiosken, hvor han faldt om. En maskeret gerningsmand fulgte efter og forsøgte at affyre pistolen, som gik i baglås.

Den 21-årige døde to uger efter af sine kvæstelser.

Anklageren sagde, da sagen var for byretten, at formodningen var, at der var tale om en hævnaktion for en skudepisode dagen før.

En nu 40-årig mand blev dømt for drabet ved Østre Landsret i 2019.

Københavns Politi oplyser til Ritzau, at den 24-årige, som har meldt sig selv, er sigtet for drab.

Politiet formoder, at han har opholdt sig i udlandet.

Den 24-årige har afgivet forklaring bag lukkede døre i grundlovsforhøret, og derfor er den ukendt for offentligheden. Det fremgår ikke, hvordan manden forholder sig til sigtelsen.

Ud over den 21-årige blev en 49-årig mand også ramt af et projektil. Han overlevede.

Politiet mener, at den 49-årige mand var et tilfældigt offer.

Skyderiet skete i en kiosk på Emdrupvej i Københavns Nordvestkvarter.

