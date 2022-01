To mænd blev efterlyst på grund af mistanke om drab i Brøndby Strand. En af dem er nu i politiets varetægt.

Mistænkt for skuddrab har meldt sig selv til politiet

En 25-årig mand mistænkt for drab i Brøndby har meldt sig til politiet i den anden ende af landet.

Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse onsdag formiddag.

Manden meldte sig selv til Nordjyllands Politi tirsdag aften og er siden blevet transporteret til den sjællandske politikreds. Her vil han blive stillet for en dommer ved et grundlovsforhør klokken 13.30.

Den 25-årige er mistænkt for at have skuddræbt en mand i Brøndby den 28. december. Dagen efter blev han efterlyst af politiet sammen med en 20-årig kammerat. Den 20-årige er fortsat på fri fod.

- Vi opfordrer fortsat den 20-årige mand til at melde sig selv. At vente vil blot trække pinen ud, udtaler vicepolitiinspektør Peter Malmose i pressemeddelelsen.

Drabet fandt sted i Brøndby Strand den 28. december omkring klokken 13. I beboelsesområdet Hallingparken blev en 22-årig mand ramt af flere skud.

Da flere patruljer kort efter nåede frem, fandt man den 22-årige hårdt såret af flere skud. Han blev i hast bragt til sygehuset, men hans liv stod ikke til at redde.

Både den 25-årige og den 20-årige var kendt af politiet i forvejen.

Hovedstadsområdet har været plaget af en række skudepisoder i løbet af december.

Politiinspektør ved Københavns Vestegns Politi Allan Nyring har tidligere sagt, at der i drabsepisoden i Hallingparken formentlig ikke er tråde til skudafgivelser i København og Herlev.

Dog kan der være tale om et lokalt opgør, som kan kædes sammen med en skudepisode den 17. december. Her blev en mand på 25 år såret af skud i Ulsøparken i Brøndby. Han blev kørt til Rigshospitalet og overlevede.

