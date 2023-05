Mistænkte stak af fra politi og påkørte patruljevogn

Nordjyllands Politi var tirsdag involveret i en biljagt.

Her observerede en patruljevogn i forbindelse med en tyverisag i byen Farsø en mistænkelig bil i høj fart, som ikke ønskede at stoppe.

Politiet satte efter bilen, som endte med at påkøre patruljevognen, skriver politiet på Twitter.

Der skete ingen personskade, kun mindre materiel skade, lyder det.

Episoden skete samtidig med, at nogle lægestuderende skulle se et nyt lægehus i Farsø. Borgmesteren i Vesthimmerlands Kommune - og medlemmer af den nordjyske presse - var derfor til stede, skriver TV 2 Nord.

De fremmødte blev af samme grund øjenvidner til biljagten.

- Jeg kigger tilfældigt op, og så kommer der en Audi kørende, og jeg vil vurdere, at den måske kører 150 kilometer i timen lige op til en chikane, siger Mike Bunde, der var på arbejde for Vesthimmerlands Kommune, til TV 2 Nord.

Den pågældende Audi endte på et stykke græs mellem nogle huse og en hæk, lyder det.

Til Nordjyske oplyser vagtchef Ole Buus, at det var på grund af flere opkald fra personer i Farsø, at politiet sendte en patruljevogn afsted.

- Flere personer ringede ind fra Farsø og oplyste, at et køretøj kørte rundt og udviste mistænkelig kørsel med høj fart og virkede som om, der ikke var styr over køretøjet, siger han.

Vagtchefen oplyser desuden, at de to personer i bilen efter standsning forsøgte at flygte til fods, men at politiet fik fat i dem.

