To mænd på 21 og 47 år er tirsdag blevet anholdt. De er mistænkt i en sag om omfattende moms- og skattesvig.

Mistanke: Mænd svindlede for 29 millioner via falske fakturaer

Ved at udstede fiktive fakturaer har to mænd begået moms- og skattesvig for omkring 29 millioner kroner, mener politiet.

De to mænd på 21 og 47 år er blevet anholdt tirsdag, oplyser Københavns Politi på Twitter.

To adresser i Nordsjælland og på Vestegnen er også blevet ransaget.

De falske fakturaer er ifølge politiet blevet udstedt gennem virksomheder. Det er dog ikke oplyst, hvilken branche virksomhederne hører til.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er også uvist, hvor lang tid den formodede svindel har stået på.

/ritzau/