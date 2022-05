Mistanke om drab på plejehjemsbeboer chokerer borgmester

Sagen om en kvinde, der er sigtet for et drab og tre tilfælde af drabsforsøg mod beboere på plejecenter Tirsdalen, sender chokbølger gennem Randers Kommune.

- Det berører os dybt. Det er chokerende, at der er mistanke om en forbrydelse. Nu skal politiet have ro til efterforskningen.

- Fra Randers Kommunes side gør vi selvfølgelig vores yderste for at samarbejde med politiet, siger kommunens borgmester, Torben Hansen (S), i en skriftlig kommentar.

En kvinde har været varetægtsfængslet i den mørklagte sag siden 14. marts. Det er først nu, at politiet løfter sløret for sigtelsen.

Kvinden er sigtet for at have givet forkert og farlig medicin til fire beboere på plejecenteret.

Det var ifølge sigtelsen en medvirkende årsag til, at en ældre kvinde afgik ved døden. En anden ældre kvinde og to ældre mænd blev indlagt stærkt svækkede.

Sundhedsdirektør Thomas Krarup, Randers Kommune, er ligesom borgmesteren berørt af sagen.

- Det berører os dybt, siger han til Ritzau.

- Vi går hver dag på arbejde med det formål at drage omsorg for vores beboere, tilføre livskvalitet og hjælpe dem.

- Det er klart, det er chokerende med den her sigtelse og mistanke om, at der er sket en forbrydelse, siger han.

Direktøren oplyser, at man holder møder med både beboere, pårørende og medarbejdere på det pågældende plejecenter om sagen.

- Vi stiller et apparat til rådighed. Vi holder møde med både medarbejdere, beboere og deres pårørende om den her udvikling, der er sket i sagen, siger han.

Thomas Krarup siger, at kommunen arbejder tæt sammen med politiet om belysning af sagen og stiller "al viden, data og dokumentation" til rådighed.

Han har ikke yderligere kommentarer til sagen på nuværende tidspunkt.

Kvinden er foreløbig varetægtsfængslet til 8. juni.

Retten har vurderet, at der er begrundet mistanke om, at der er begået et groft legemsangreb på beboerne, og at det er kvinden, der står bag.

Kvinden nægter ifølge sin forsvarsadvokat, Lars Thousig, sig skyldig i anklagerne om drab og drabsforsøg.

