Mistanke om påsat brand under sjetteklasse arrangement

Et skur fyldt med legetøj og såkaldte mooncars brændte torsdag aften på Stege Skole på Møn.

Samtidig var der et arrangement for to sjetteklasser på skolen. Politiet tror, at branden er påsat.

Det skriver TV 2 Øst, der har talt med vagtchef ved Sydsjællands og Lolland Falsters Politi Lars Denholt.

- Politiet slutter af med at gå ind og berolige børn og forældre, inden de kører fra stedet, siger han.

Ingen kom noget til ved branden, men skuret blev totalskadet.

Politiet søger i den forbindelse vidner, der har set noget.

Fredag formiddag vil der blive lavet en brandundersøgelse af skuret.

