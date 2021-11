Mobil skadestue sparede 15 ambulancekørsler første nat

En lastbil indrettet som mobil skadestue parkeret på Rådhuspladsen i København har natten til lørdag sparet 15 ambulancekørsler, lyder vurderingen fra Region Hovedstadens Akutberedskab.

Den gule lastvogn bemandet med sundhedspersonale skal efter planen sættes ind i tre weekender i julefrokostperioden, og natten mellem fredag og lørdag var den første i rækken.

- Formålet er både at skabe tryghed blandt borgerne i de travle weekendnætter og aflaste regionens samlede akuthjælp. Initiativet vil blive evalueret efter to-tre uger, hvor vi vil tage stilling til, om det giver mening at videreføre, og om der eventuelt skal justeres på tilbuddet, har regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) sagt forud for indsatsen.

Region Hovedstadens akutberedskab oplyser, at den mobile skadestue fik besøg af 35 borgere i løbet af den første nat på Råhuspladsen. Af dem blev syv personer syet på grund af flænger. To blev sendt videre med ambulance til behandling.

Sundhedsvæsnet er for tiden under pres på grund af personalemangel og et stigende antal covid-19-indlæggelser. Og det er blandt andet i det lys, at man har valgt at indsætte den mobile akutklinik.

- Det er en slags fremskudt akutklinik og visitation, hvor borgerne kan få en faglig vurdering på, om man skal på akutmodtagelsen, om man har behov for en ambulance, eller om man måske blot selv skal tage en taxa hjem og sove rusen ud, fortæller lægefaglig leder af regionens vagtcentral Anders Damm-Hejmdal i en pressemeddelelse.

Ifølge Damm-Hejmdal er formålet også at aflaste Akuttelefonen på 1813 og alarmcentralen på 112, som i weekenden modtager mange opkald fra berusede personer. Ofte har de kun behov for en rådgivning om, hvordan de kommer sikkert hjem.

- Det er ikke en akutopgave for sundhedsvæsenet, og man skal ikke ringe 112, medmindre det er akut og livstruende, siger Anders Damm-Hejmdal.

Den mobile skadestue vil være at finde på Rådhuspladsen igen lørdag aften fra klokken 22 og frem til klokken 05 søndag morgen. Her vil den også være i samme tidsrum i de kommende to weekender.

/ritzau/