MobilePay vil sikre brugere mod trusler og svindel med nye tiltag

I den nærmeste fremtid vil man kunne blokere andre brugere af MobilePay, hvis man ikke længere ønsker at være i kontakt med vedkommende.

Det sker som led i en sikkerhedsopdatering af appen, der efter planen træder i kraft fra marts.

Det oplyser selskabet Vipps MobilePay, der står bag appen.

Funktionen skal være med til at forhindre eksempelvis stalking og trusler, som brugere af appen nogle gange udsættes for, lyder forklaringen.

- Den vil gøre det muligt straks at lukke ned for stalking og trusler, som uønsket fremkommer gennem kommentarer til betalinger i appen, lyder det fra selskabet.

Det har længe været et ønske fra brugerne at være i stand til at blokere andre.

Ifølge Anette Bøje, dansk landechef for selskabet, et blokeringsfunktionen én af tre nye tiltag, der skal være med til at gøre appen mere sikker.

- Det andet er, at dit fulde juridiske navn altid vil fremgå i appen - både når du swiper og modtager penge. Derfor er det ikke længere muligt at bruge et alias, siger hun.

Dette tiltag sker blandt andet for at tage kampen op med svindel.

Over årene har selskabet nemlig i stigende grad set kriminelle gemme sig bag opfundne navn.

Det sker blandt andet, når de forsøger at sælge fiktive varer på nettet for at lokke andre brugere til at sende dem penge.

- Vi er bevidste om, at for et mindre antal brugere vil brugen af fuldt navn fremfor alias være bekymrende eller generende, siger Anette Bøje.

Den tredje ændring er, at man kun kan være aktiv på MobilePay på én enhed ad gangen.

For at minimere risikoen for misbrug, skal en bruger logge på med MitID og en sms-kode, når der logges ind på en ny enhed.

Selskabet melder allerede tirsdag ud om forårets opdatering, fordi det er et juridisk krav at kommunikere større ændringer i betingelserne mindst to måneder før den nye version.

