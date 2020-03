Modstridende corona-anbefalinger kan hægte borgerne af

En uenighed mellem Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen om, hvorvidt børn skal have lov til at lege med hinanden, har vakt opsigt. På sigt kan sager som denne gå ud over folkets tillid til myndighederne, påpeger kommunikationsforskere

De danske myndigheders anbefalinger udvikler sig hele tiden, i takt med at truslen fra coronavirussen vokser sig større, hvilket er ganske forståeligt. Men én ting er at være i udvikling. Noget andet er, når anbefalingerne er i direkte modstrid med hinanden.

Lægefaglig direktør for Statens Serum Institut, Kåre Mølbak, sagde i DR-programmet ”Lægens bord” torsdag aften, at man af sundhedsmæssige årsager bør aflyse sine børns legeaftaler. Det gik imidlertid imod anbefalingen fra Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, der tidligere har sagt, at børn godt kan lege sammen. Ifølge Ekstra Bladet har Statens Serum Institut siden rettet ind, og de henviser nu til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Men måske er skaden allerede sket.

Ifølge Pernille Almlund, der er lektor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet og forsker i blandt andet myndighedskommunikation og sundhedsoplysning, er det problematisk, at myndighederne tilsyneladende ikke kan blive enige om deres anbefalinger.

”Hvis folk konstant hører forskellige videnskabelige anbefalinger, kan man nemt komme til at udvikle en form for ligegyldighed over for budskabet. Det bliver så uoverskueligt at navigere i, at folk ofte vælger at ty til deres egne eller deres bekendtes fortolkninger i stedet,” forklarer hun.

For 10 år siden lavede Pernille Almlund et studie, der undersøgte myndighedernes kommunikation om svineinfluenza-udbruddet. Dengang var der et ønske fra myndighedernes side om, at cirka en million danskere, der var i en særlig risikogruppe, skulle vaccineres, mens de, der ikke var i risikogruppen, blev anbefalet at undgå vaccinationen, da bivirkningerne fra den potentielt kunne være mere voldsomme end svineinfluenzaen selv.

”Myndighederne forsøgte at kommunikere disse to modsatrettede anbefalinger til de to forskellige grupper, men der endte med at opstå så stor forvirring, at langt færre i risikogruppen end anbefalet i sidste ende valgte at lade sig vaccinere,” fortæller Pernille Almlund.

Pernille Almlund mener, at denne fadæse indkapsler de faldgruber, der opstår, når myndighederne ikke er klare nok i spyttet omkring deres anbefalinger.

Finn Frandsen er kommunikationsforsker ved Aarhus Universitet og har blandt andet skrevet bogen ”Krisekommunkation”. Han er enig i, at de modstridende anbefalinger fra myndighedernes side er problematiske.

”De offentlige myndigheder har en opgave, der går ud på at koordinere budskaberne. Det går ud over borgernes tillid og deres adfærd, hvis der eksisterer for mange forskellige opfattelser,” siger han.

Finn Frandsen forklarer, at der med sager som denne på længere sigt kan opstå en form for informationstræthed i dele af befolkningen, der betyder, at information vil prelle af på dem.

Pernille Almlund ser det som en formildende omstændighed, at sundhedsmyndighederne i deres uenighed om legeaftaler var i stand til hurtigt at korrigere fejlen og få alle til at rette ind. Hun påpeger også, at det er heldigt, at der ikke var tale om en begrænsning.

”Hvis det havde været omvendt, og myndighederne havde sagt, at børn godt kunne lege sammen, og at de derefter ændrede udmeldingen til, at det kunne de ikke alligevel, så havde det været mere problematisk. For så ville det være en begrænsning for folk, og det ville nok fremkalde nogle større reaktioner og i højere grad få folk til at fortolke anbefalingerne selv,” siger Pernille Almlund.

Finn Frandsen mener også, at den seneste uenighed er et overkommeligt problem, og at sundhedsmyndighederne generelt har gjort et godt stykke arbejde med at informere og vejlede borgerne om, hvordan de skal agere. Alligevel advarer han om, at befolkningens tillid på længere sigt kan blive slidt ned, hvis der opstår flere misforståelser som denne, i takt med at coronaepidemien trækker i langdrag.

”Vi er stadig i en tidlig fase af epidemien, og de har gjort det godt indtil videre. Men jeg tror ikke, at regeringen og de offentlige myndigheder er forberedte på de problemer, der kan opstå på længere sigt, hvis situationen fortsætter med at udvikle sig, som den gør nu.”

Finn Frandsen opfordrer til, at man fra regeringens side fokuserer mere på måden, hvorpå man kommunikerer til folket.

Sundhedsstyrelsen har efter forvirringen udsendt et sæt retningslinjer for, hvordan børn bør lege sammen og agere på legepladser.