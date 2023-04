Møbelfirma finder taske med skydevåben i omklædningsrum

Den danske møbelproducent Tvilum har fundet skydevåben og tilhørende magasiner i et aflåst skab i et omklædningsrum.

Det fremgår af et internt brev sendt til medarbejderne, som Ekstra Bladet har set.

Våbnene blev ifølge Ritzaus oplysninger fundet mandag i virksomhedens lager i Fårvang i Midtjylland. Det skete i forbindelse med en oprydning, hvor det var varslet, at låste skabe uden navn og dato ville blive klippet op, lyder det i brevet.

Da de låste skabe blev åbnet, blev en rygsæk med våbnene fundet.

- Vi tilkaldte straks politiet, som kom og fjernede tasken og sikrede sig dna-spor, fremgår det af brevet fra onsdag ifølge mediet.

Brevet er underskrevet af administrerende direktør i Tvilum Kjeld Nielsen, som også bekræfter fundet over for Ekstra Bladet.

Midt- og Vestjyllands Politi bekræfter torsdag over for Ritzau, at det fik anmeldelsen fra virksomheden mandag. Samme dag var de hos virksomheden for at sikre våbnene.

- Vi har været derude for at sikre to håndvåben og tre magasiner. De skal alle til nærmere undersøgelser nu. Der er ingen konkret mistænkt i sagen endnu, lyder det.

Politiet vil ikke oplyse, hvilke typer håndvåben der er blevet sikret, eller hvad de undersøger i forbindelse med efterforskningen.

