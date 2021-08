Hun blev en mønsterbryder i et mandsdomineret fag

Når Inger Exner på fredag fylder 95 år, kan hun se tilbage på et liv, som på mange måder er usædvanligt. Hun var mønsterbryder, da hun blev arkitekt og siden leder af en tegnestue, og sammen med sin mand, Johannes Exner, har hun haft afgørende betydning for dansk kirkebyggeri

Hendes forældre var ikke helt overbeviste. Godt nok var deres yngste datter i den store søskendeflok på syv virkelig glad for at tegne. Hun var også virkelig dygtig til det. Men at uddanne sig til arkitekt? Hun skulle i hvert fald et år på husholdningsskole først, så hun havde noget ”at falde tilbage på”, når hun engang blev gift.